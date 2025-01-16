Спортсмены из Воскресенска стали призерами первенства России по фехтованию

Всероссийский турнир по фехтованию проходил с 11 по 20 января в Орле. Сразу два шпажиста из Воскресенска завоевали места на пьедестале почета.

Соревнования собрали более 700 сильнейших спортсменов из 35 регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Воскресенска Артем Карпунин выступал в составе третьей сборной Московской области и стал серебряным призером мужского турнира. Еще один воскресенский шпажист Илья Лобыкин, который сейчас проходит спортивную подготовку в училище олимпийского резерва № 2, получил бронзовую награду.

Участники из Московской области завоевали на первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года пять медалей: золотую, серебряную и три бронзовых.