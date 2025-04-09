Спортсмены из Воскресенска стали призерами областного турнира по бадминтону

Открытое первенство муниципального округа по бадминтону прошло в Раменском. На турнире успешно выступили спортсмены из Воскресенска, завоевав множество медалей разных достоинств.

Турнир собрал около 100 участников из разных городов Московской области. Спортсмены соревновались в парных разрядах. Воскресенск представляли воспитанники отделения «Спортивной школы по единоборства», которые продемонстрировали высокий уровень мастерства.

В категории до 13 лет победителями стали Дарья Дорошкевич и Виктория Фирсанова, а Роман Зульфугаров занял второе место.

Среди спортсменов до 15 лет золотые награды выиграли Милена Алиева и Вероника Терешина, серебряными призерами стали Дмитрий Волков, Денис Шкуренков, Ксения Сергеева и Елизавета Дорошкевич, а бронзовыми — Андрей Дубков и Тимофей Карташов.

Лучшими в возрастной категории 17 лет были Михаил Дренин, Максим Орлов, Виктория Дренина и Виктория Зульфугарова. Бронзовые медали достались Марии Пеняевой и Юлии Митрохиной.