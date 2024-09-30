Спортсмены из Воскресенска выиграли 5 медалей на всероссийском турнире по фехтованию

Всероссийский турнир по фехтованию памяти заслуженного мастера спорта Василия Порфирьева состоялся в Кирове. Шпажисты из Воскресенска показали высокие результаты, заняв пять призовых мест.

В соревнованиях участвовало более 500 спортсменов со всей России. Воскресенск представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Кадеты состязались в командном и личном турнире, а спортсмены в возрасте от 12 до 14 лет — в индивидуальном первенстве.

Победительницей среди девушек стала Снежана Каменская. Лев Сдобников выиграл бронзовую медаль в личном зачете, а также занял третье место в составе третьей сборной команды региона. Выступавшие в составе пятой сборной команды Подмосковья Никита Козлов и Даниил Лукьяненко стали серебряными призерами.

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