Спортсмены из Воскресенска победили на всероссийском турнире по карате

Соревнования за Кубок памяти Героя Советского Союза Григория Бояринова проходили в Смоленске. На них отличные результаты показали воспитанники Воскресенской спортивной школы по единоборствам.

Турнир собрал более 700 участников из 24 регионов России и Белоруссии. Спортсмены из Воскресенска выступали в составе сборной Московской области и продемонстрировали высокий уровень подготовки. В упорной борьбе с сильнейшими каратистами золотые медали завоевали Вячеслав Позднышев, Григорий Баклушин и Ева Хлопотова. Егор Калинин, Максим Семагаев и Ульяна Дулина стали бронзовыми призерами.

Воскресенские спортсмены внесли весомый вклад в общий результат сборной. По итогам турнира команда Подмосковья обошла соперников из Ивановской области и Москвы и поднялась на первую строчку общекомандного зачета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.