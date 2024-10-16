Спортсмены из Воскресенска победили на областном турнире по фехтованию

Кубок Московской области по фехтованию на шпагах прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Лучший результат на соревнованиях показали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Воскресенска.

Золотые награды сред юношей до 15 лет в командном зачете выиграли Лев Сдобников, Иван Ламзин, Кирилл Салтыков и Арсений Власов.

Спортивная школа по фехтованию в Воскресенске имеет богатую историю. Учреждение основал еще в 1965 году заслуженный тренер России Юрий Кузнецов. Школа гордится своими воспитанниками, среди которых множество прославленных спортсменов. Здесь осваивали фехтовальное мастерство Алексей и Вячеслав Селины, Юлия Нелюбова и Татьяна Андрюшина, Александр Бекетов и Александр Глазунов, Ян Сидорович и Анастасия Балягина, Антон Авдеев и Сергей Сливка.

В настоящее время в учреждении обучаются более 250 молодых спортсменов в возрасте от восьми до 20 лет.

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