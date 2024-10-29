Спортсмены из Воскресенска победили на чемпионате Подмосковья по муай-тай

Воспитанники Воскресенского спортивного комплекса «Химик» стали победителями и призерами чемпионата и первенства Московской области по муай-тай. Всего соревнования объединили 450 спортсменов из 28 клубов России и Белоруссии.

Турнир проходил в Одинцовском городском округе. Участниками состязаний стали спортсмены из Москвы, Подмосковья, Минска, Смоленска и Великих Лук.

Большинство бойцов из Воскресенска выступили в группе «Б». За звание победителей в этой категории боролись спортсмены без серьезного опыта официальных турниров. Серебряную медаль выиграла Василиса Забенкова. Среди спортсменов в легком весе золото завоевал Арсений Забенков.

Обладателем золотой медали стал Даниил Клишин. Спортсмен впервые выступил на соревнованиях такого уровня. Удался и дебют Ивана Гончарова, который выиграл бронзу.

Боец Аким Абрашин принес в копилку родного спорткомплекса третье золото областного первенства в группе «А».

Четвертую золотую медаль выиграл Максим Голубков, он выступил на состязаниях после двухлетнего перерыва в связи с травмой. Спортсмена наградил президент Московской областной федерации тайского бокса муай тай Тимур Исмаилов.

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