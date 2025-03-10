Спортсмены из Серпухова стали призерами первенства Подмосковья по самбо

В городском округе Серебряные Пруды состоялось первенство Московской области по самбо. Борцы из Серпухова пополнили спортивную копилку округа множеством медалей разного достоинства.
Роман Гонтарь и Имам Умакаев из городского округа Серпухов поднялись на первую ступень пьедестала среди выступающих в своих весовых категориях. Вторые места завоевали спортсмены Иван Ежиков и Анатолий Езерский. А Хетаг Джаджиев и Савелий Кобылкин заняли почетные третьи места.
Теперь серпуховские ребята выступят в финале турнира Московской области, где будут бороться за звание лучших. Возрастное ограничение: 6+