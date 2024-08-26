Спортсмены из Подольска завоевали золото на чемпионате ЦФО России по боксу
На чемпионате Центрального федерального округа по боксу, который прошел во Владимире во Дворце спорта «Лидер», спортсмены из Подольска продемонстрировали выдающиеся результаты. Даниил Хоружий, Михаил Усов и Евгения Турчина стали победителями в своих весовых категориях. Михаил Усов был также признан лучшим боксером турнира.
Кроме золотых медалей, бронзовые награды завоевали Борис Шикунов, Арцруни Хачатрян и Андрей Максименко. По итогам соревнований команда Подмосковья заняла первое общекомандное место, что подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов.
В чемпионате приняли участие более 100 боксеров из 15 субъектов Центральной России. Открытие состязаний прошло с участием официальных лиц и выдающихся российских боксеров, которые пожелали участникам удачи.
Победителей наградили кубками, грамотами, медалями и ценными призами. Судейство турнира осуществлялось с использованием электронной и видеоаппаратуры, а также велась онлайн-трансляция на сайте Федерации бокса России. Нокаутов в ходе турнира зафиксировано не было.
Также звание «Лучший боксер среди женщин» получила Спирина Полина, а приз «За волю к победе» среди мужчин получил Андрей Егоров.
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