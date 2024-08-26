Спортсмены из Подольска завоевали золото на чемпионате ЦФО России по боксу

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

На чемпионате Центрального федерального округа по боксу, который прошел во Владимире во Дворце спорта «Лидер», спортсмены из Подольска продемонстрировали выдающиеся результаты. Даниил Хоружий, Михаил Усов и Евгения Турчина стали победителями в своих весовых категориях. Михаил Усов был также признан лучшим боксером турнира.

Кроме золотых медалей, бронзовые награды завоевали Борис Шикунов, Арцруни Хачатрян и Андрей Максименко. По итогам соревнований команда Подмосковья заняла первое общекомандное место, что подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов.

В чемпионате приняли участие более 100 боксеров из 15 субъектов Центральной России. Открытие состязаний прошло с участием официальных лиц и выдающихся российских боксеров, которые пожелали участникам удачи.

Победителей наградили кубками, грамотами, медалями и ценными призами. Судейство турнира осуществлялось с использованием электронной и видеоаппаратуры, а также велась онлайн-трансляция на сайте Федерации бокса России. Нокаутов в ходе турнира зафиксировано не было.

Также звание «Лучший боксер среди женщин» получила Спирина Полина, а приз «За волю к победе» среди мужчин получил Андрей Егоров.

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