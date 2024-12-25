Спортсмены из Мытищ стали победителями всероссийского турнира по самбо

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Финал лиги самбо «Новый вектор» прошел в Мытищах. Мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия».

Спортсмены со всей страны боролись за победу в пяти возрастных категориях. В спортивной школе «Центр единоборств» собрались более 400 представителей десяти регионов России, что говорит о растущей популярности этого вида борьбы.

«Самбо — это не только спорт, но и важная часть нашей культуры, воспитания молодежи и формирования здорового образа жизни», — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту городского округа Мытищи Юрий Гончаров.

Межрегиональные соревнования стали частью проекта «Zа Самбо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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