Спортсмены из Лобни выиграли 8 медалей на областном турнире по карате

На первенстве и Кубке Московской области по карате высокие результаты показали воспитанники «Школы карате Кобудо Тацудзин» из Лобни. Спортсмены завоевали в дисциплине кумитэ восемь наград различного достоинства.

Копилка лобненской команды пополнилась на турнире четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

Победителями соревнований в своих возрастных категориях стали Анастасия Галко, Анастасия Хуслетдинова, Роман Дмитриенко и Анастасия Булгакова.

Серебряные награды выиграли Илья Рыбаков, который также стал обладателем бронзовой медали, и Эдгар Яркаев. Третье место среди юношей 16-17 лет занял Роберт Гербеков.

Ранее сообщалось, что на первенстве Московской области успешно выступили воспитанники лобненской школы карате Shinobi karate club. Николай Развалов и Евгений Ахметов заняли призовые места в дисциплине ката, а Андрей Панферин стал серебряным призером в кумитэ.