Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по дзюдо

Открытое первенство городского округа по дзюдо прошло в Химках 25 октября. На соревнованиях успешно выступили воспитанники «Академии спорта» из Лобни.

За медали боролись спортсмены 2012–2015 годов рождения. Дзюдоисты из Лобни под руководством тренера Эдуарда Манучаряна продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав семь наград.

Сергей Гуцу стал победителем в весовой категории 30 килограммов. Максим Сиверсов выиграл серебряную награду в весовой категории 42 килограмма. Обладателями бронзовых медалей стали Тимофей Загиров, Милан Сырбу, Тагир Тагиров, Ника Митаишвили и Зограб Заргарян.

Ранее воспитанники лобненской Федерации дзюдо и самбо приняли участие в турнире по дзюдо «Стальной захват», где завоевали две золотые, аять серебряных и две бронзовые медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.