Спортсмены из Лобни стали призерами областного первенства по карате

Николай Развалов и Евгений Ахметов заняли призовые места в дисциплине ката, а Андрей Панферин стал серебряным призером в кумитэ. По итогам турнира лобненские спортсмены завоевали право в составе сборной команды Московской области представлять регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут 4–8 декабря в Нижнем Новгороде.

Каратисты из Лобни также показали высокие результаты на Кубке Московской области среди детей в возрасте восьми-девяти лет, который проходил параллельно с областным первенством. Арина Лобушева завоевала золотую медаль, Полина Чистякова стала серебряным призером, а Григорий Колесов выиграл бронзовую награду в категории «ката».

Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры Иван Ларин и Павел Кувшинов.