Спортсмены из Лобни стали призерами межрегиональных соревнований по карате

XV Кубок городского округа Щелково по карате проходил 4 и 5 октября. Соревнования собрали более 800 участников разных возрастных категорий из 11 регионов России.

Лобню на турнире представляли воспитанники «Школы карате Кобудо Тацудзин». Спортсмены в ходе напряженных поединков продемонстрировали высокий уровень мастерства и волю к победе, завоевав медали всех достоинств.

Победителями в своих категориях в кумитэ стали Роман Бельц и Анастасия Галко. Илья Рыбаков и Ева Звонарева заняли вторые места в категориях кумитэ и ката соответственно. Бронзовые награды в категории ката выиграли Мария Бородина и Гретта Шалль, а в категории кумитэ — Роман Дмитриенко.

Ранее в Лобне прошло первенство Центрального федерального округа по каратэ WKF. Воспитанники отделения Центра боевых искусств «Молодая гвардия» выступили на соревнованиях очень успешно, выиграв шесть медалей.