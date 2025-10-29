Спортсмены из Лобни стали призерами Кубка Европы по дзюдо

Соревнования среди юниоров до 18 лет проходили 25–26 октября в словенском городе Краньска-Гора. Высокие результаты показали на турнире воспитанники спортивного клуба «БрандКом-Мастерс» из Лобни.

Лобненские дзюдоисты продемонстрировали уверенную борьбу и завоевали бронзовые медали. Аршалуйс Акопян в весовой категории до 90 килограммов одержал победу в малом финале с помощью молниеносного иппона. Павел Харлов, выступавший в категории свыше 90 килограммов, одолел в поединке за третье место дзюдоиста из Болгарии.

Спортсмены из Лобни внесли свой вклад в победу сборной России в общекомандном зачете. Всего на счету российской команды — три золотые и пять бронзовых наград.

Аршалуйс Акопян и Павел Харлов занимаются под руководством тренеров Юрия Омадзе, Владимира Кузнецова и Амира Гадомамадова. После турнира лобненские спортсмены примут участие в учебно-тренировочном сборе для отработки технических элементов и участия в спаррингах.