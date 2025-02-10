Спортсмены из Лобни стали призерами баскетбольного турнира в Москве

В Москве прошел турнир по баскетболу Moscow PRO Basket. В нем приняли участие спортсмены из столицы России, Ижевска, Курска и Подмосковья. Участники из Лобни завоевали бронзовые медали.

В турнире приняли участие спортсмены 2012 года рождения. В итоге баскетболисты из Лобни обыграли столичную команду «Тринта» и завоевала бронзовые медали. Лучшим игроком признали Платона Прусова.

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. На территории округа работают 18 бюджетных секций, воспитанники которых регулярно достигают высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, карате и хоккей. В 2025 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы завершат в декабре.