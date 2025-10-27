Спортсмены из Лобни стали победителями областного чемпионата по карате

Чемпионат и первенство Московской области по карате до сито-рю прошли во Дворце спорта «Лобня» 26 октября. Турнир собрал участников из 19 городов России, включая Москву, Балашиху, Коломну, Наро-Фоминск, Воскресенск и другие.

Воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» продемонстрировали на соревнованиях высокий уровень мастерства, завоевав 55 медалей: 17 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовые.

Лобненские спортсмены стали победителями в общекомандном зачете, опередив сборные из Коломны (40 медалей) и Воскресенска (28 наград). Подготовил команду к соревнованиям чемпион России, Европы и мира Вениамин Гармаев.

Ранее воспитанник лобненского клуба карате «Мастер» Александр Ли стал победителем первенства Москвы по карате в дисциплине кумите. Спортсмен занял первое место в весовой категории свыше 55 килограммов среди юношей 12-13 лет.