Спортсмены из Лобни победили на первенстве ЦФО по баскетболу

Первенство Центрального федерального округа по баскетболу прошло в Твери. Спортсмены из Лобни победили в турнире среди команд 2014 года рождения и младше.

В первенстве принимали участие команды из Тулы, Воронежа, Лобни, Тверской, Владимирской и Калужской областей. Спортсмены из Подмосковья показали достойный уровень подготовки и заняли первое место без поражений.

Ребята занимаются под руководством тренера Константина Горелова. Организаторы соревнований пожелали команде и наставнику покорения новых спортивных вершин.

В Лобне большое внимание уделяется развитию спорта. В муниципалитете работают 18 бюджетных секций, участники которых занимают призовые места на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.