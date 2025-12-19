Спортсмены из Люберец вошли в список национальной сборной России по микрофутзалу

Два спортсмена из Люберец из команды «Гэлакси» вошли в расширенный список национальной сборной России по микрофутзалу. Представлять муниципалитет будут Алексей Башилов и Александр Максимов.

Результат объявил главный тренер сборных команд Андрей Георгиевский по итогам мужского чемпионата России.

«Это серьезное достижение люберецкого микрофутзала. Искренне поздравляю ребят и желаю удачи! Делаем все возможное для развития спорта в Люберцах и Подмосковье», — отметил руководитель Федерации микрофутзала Московской области, президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Команда «Гэлакси» в этом году победила на чемпионате России. Лучшим игроком признали капитана, жителя Люберец Алексея Башилова.