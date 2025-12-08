Спортсмены из Люберец стали призерами международного турнира по тхэквондо

Соревнования по тхэквондо МФТ «Московский вызов», посвященные памяти Героев России и СССР, прошли 6 и 7 декабря. В легкоатлетическом манеже ЦСКА собралось более 3 тысяч участников из 22 стран.

«Московский вызов» является самым массовым турниром по тхэквондо МФТ в России. За награды боролись команды из разных регионов России, в том числе Луганской и Донецкой народных республик, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Все участники имели возможность проверить себя, показать уровень мастерства и получить бесценный опыт состязаний на международной арене.

Люберцы на соревнованиях представляли 185 воспитанников Ассоциации тхэквондо МФТ из клубов «Торнадо», «Дан-Гун» и «Тхэквондо центр». Спортсмены выступили блестяще, завоевав191 медаль различного достоинства: 66 золотых, 60 серебряных и 65 бронзовых.