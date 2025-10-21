Спортсмены из Люберец стали призерами Кубка Москвы по тхэквондо

В столичном центре боевых искусств 19 октября состоялись соревнования на Кубок Москвы и фестиваль «Кубок Героев». Спортсмены люберецкой Ассоциации тхэквондо МФТ показали высокие результаты и завоевали 165 медалей различного достоинства.

Соревнования собрали более 1100 спортсменов из Москвы и Московской области. Воспитанники Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы из клубов «Тхэквондо центр», «Дан-Гун» и «Торнадо» стали обладателями 60 золотых, 48 серебряных и 57 бронзовых наград.

Представитель ассоциации Виталий Силка поздравил победителей и призеров с успешным выступлением на турнире. Он также сообщил, что началась подготовка к международным соревнованиям в Ташкенте, которые пройдут в конце ноября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.