Спортсмены из Люберец победили на всероссийском турнире по тяжелой атлетике

Турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 10–12 и 13–17 лет «Железная Лига Гераклиона» состоялся в Москве. На нем успешно выступили спортсмены из Люберец.

Состязания прошли на стадионе «Салют Гераклион» с 18 по 21 декабря. Участниками стали более 350 юных атлетов из более чем 25 регионов России.

Тяжелоатлеты из Люберец завоевали три золотых и одну бронзовую медали. Спортсменов тренируют Виктор Сулоев и Сергей Чеберин.

«Городской округ Люберцы представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва и завоевали три золотые медали Игнашова София (10–12 лет), Задворных Ярослава (10–12 лет) и Семен Кушка (13–17 лет). Бронзовую медаль завоевал Глеб Фесенко (10–12 лет)», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.

