Спортсмены из Люберец победили на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Всероссийские состязания по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет «На призы ДОСААФ России» состоялись в Орле. Отличный результат на них показали спортсмены из Дзержинского.

Люберцы на турнире представили воспитанники спортивной школы «Союз». Они завоевали шесть медалей различного достоинства. Всего за победу поборолись около 200 спортсменов из 11 регионов России.

«Дзюдоисты нашей школы продемонстрировали хорошую борьбу и показали достойные результаты, завоевав шесть медалей. Из них одну золотую, три серебряных и две бронзовых. Это достижение стало весомым вкладом в победу Московской области в общекомандном зачете», — сказал директор спортивной школы «Союз» Виктор Худяков.

Золото на турнире получила Диана Эшимбетова, серебряными призерами стали Луиза Ахсарова, Магомед Идрисов и Алексей Авдеев. Бронзовыми призерами оказались Ева Тучак и Лия Бочкова.

Также воспитанники «Союза» скоро поучаствуют в чемпионате Московской области по самбо. Он пройдет во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах.