Спортсмены из Королева выступят на турнире по тхэквондо в Таиланде

Престижные международные соревнования по тхэквондо будут проходить в Таиланде с 8 по 10 августа. Россию на них представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист».
Ожидается участие в турнире более 3 тысяч спортсменов из 27 стран мира, среди которых сильнейшие представители азиатских и европейских школ боевых искусств, а также российские мастера тхэквондо. Организаторы обещают зрелищное шоу, полное накала страстей и высокой конкуренции. Болельщики смогут насладиться поединками именитых спортсменов и открыть новые имена, которые войдут в историю спорта.
В этом году в сборную России вошли четыре спортсмена из Королева, которые уже заявили о себе яркими выступлениями на всероссийском уровне. Теперь Мария Ткаченко. Полина Но, Дарья Денисова и Ибрагим Байталов попробуют свои силы на международной арене.
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