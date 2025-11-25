Спортсмены из Королева стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

Традиционные соревнования по тхэквондо «Жемчужина Черноземья» завершились в Липецке. Команда спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева достойно представила регион на этом престижном турнире.

За награды боролись более 900 сильнейших спортсменов из 25 регионов России. Ребята из Королева продемонстрировали отличную физическую подготовку, технику и волю к победе, пополнив копилку сборной Московской области пятью медалями различного достоинства.

Золотые награды турнира завоевали Карим Архангельский и Карина Сочнева. Бронзовыми призерами стали Амир Архангельский и Екатерина Аверьян.

Успех королевских спортсменов стал результатом упорных тренировок и профессионального подхода тренера Натальи Воробей и вновь подтвердил высокий уровень подготовки юных мастеров тхэквондо в наукограде.