Спортсмены из Королева стали призерами международного турнира по карате

Соревнования по киокусинкай «33-й мемориал Андрея Якутова» прошли в конце сентября в Новосибирске. За медали боролись более 1300 сильнейших спортсменов из 33 регионов России и 16 стран.

Турнир проводился в память спортсмена и тренера Андрея Якутова, стоявшего у истоков развития киокусинкай в Московской области. В этом виде спорта, созданном на базе одного из самых силовых стилей карате, поединки проходят в полную силу и с максимально разрешенным набором атакующих и защитных действий.

В течение двух дней спортсмены состязались в 58 весовых категориях и нескольких дисциплинах: кумите, индивидуальном исполнении ката и командном выступлении в формате ката-группы.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева показали на турнире блестящие результаты. Они завоевали 12 медалей: семь золотых, две серебряные и три бронзовые. Особенно отличилась Русалина Халибекова, ставшая трехкратной чемпионкой.

Королевских спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры Максим Горланов, Александр Щежин и Александр Деревянко.