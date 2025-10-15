Спортсмены из Королева стали призерами юбилейного турнира по карате
Открытый кубок по киокусинкай прошел в Мытищах. Турнир посвятили 20-летнему юбилею спортивного комплекса «Арена Мытищи» имени Виктора Шалимова.
Соревнования собрали более 300 спортсменов из Москвы и Подмосковья, в том числе Орехово-Зуева, Подольска, Щелкова, Реутова и Королева. Участники состязались в двух дисциплинах: «ката» (демонстрация формальных комплексов движений) и «кумите» (спарринг).
Киокусинкай — это не просто боевое искусство, а философия, в основе которой заложена сила, выносливость и несгибаемый дух. Начинающие бойцы смогли проявить себя и получить опыт, который пригодится им на будущих соревнованиях, а более опытные спортсмены проверили своим силы и перешли на новую ступень профессионального мастерства.
Воспитанники спортивного клуба «Монолит» из Королева показали на турнире выдающиеся результаты. Они завоевали семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград.