Спортсмены из Королева стали призерами юбилейного турнира по карате

Соревнования собрали более 300 спортсменов из Москвы и Подмосковья, в том числе Орехово-Зуева, Подольска, Щелкова, Реутова и Королева. Участники состязались в двух дисциплинах: «ката» (демонстрация формальных комплексов движений) и «кумите» (спарринг).

Киокусинкай — это не просто боевое искусство, а философия, в основе которой заложена сила, выносливость и несгибаемый дух. Начинающие бойцы смогли проявить себя и получить опыт, который пригодится им на будущих соревнованиях, а более опытные спортсмены проверили своим силы и перешли на новую ступень профессионального мастерства.

Воспитанники спортивного клуба «Монолит» из Королева показали на турнире выдающиеся результаты. Они завоевали семь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых наград.