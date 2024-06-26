Спортсмены из Химок завоевали золото на чемпионате России по ракетлону

Воспитанники бадминтонного клуба из Химок приняли участие в Чемпионате России по ракетлону. Спортсмены завоевали полный комплект медалей.

Первое место в мужском парном разряде заняли Дмитрий Дубовенко и Сергей Серегин. Дмитрий также завоевал серебряную медаль в смешанной категории, выступая в паре с Татьяной Тихоновой. Спортсменка Мария Паламонова получила бронзу вместе с Валентиной Хлебутиной из города Жуковского.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова отметила, что такие достижения являются отличной мотивацией для дальнейших успехов у спортсменов. Она подчеркнула, что в Химках популяризация спорта является одной из приоритетных задач. В городе создаются комфортные условия для занятий спортом, специалисты внедряют новые методики и технологии обучения, привлекаются талантливые тренеры и регулярно организуются спортивные соревнования.

Напомним, что ракетлон — это вид спорта, в котором соперники соревнуются сразу в нескольких направлениях: настольном теннисе, бадминтоне, большом теннисе и сквоше.

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