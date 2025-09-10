Спортсмены из Химок выиграли 3 медали на международном турнире по маунтинбайку

Международные соревнования по маунтинбайку прошли в Липецке с 6 по 8 сентября. Спортсмены из Подмосковья привезли домой три медали.

Ярослав Шведов из Химок, который выступал в классе «элита», в первый день турнира стал победителем в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» среди мужчин. Он обошел соперников из Удмуртии и Санкт-Петербурга.

Во второй день состязаний он выиграл золотую медаль в категории «кросс-кантри». На пьедестале также расположились спортсмены из Челябинской области и Петербурга.

В финальный день соревнований его земляк Илья Логачев, который выступал в группе юниоров в возрасте от 17 до 18 лет, выиграл серебро в той же дисциплине. Первое и третье места достались петербургским спортсменам.