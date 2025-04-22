Спортсмены из Химок стали призерами всероссийского турнира по фехтованию

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию и Центра фехтования Ильгара Мамедова выступили на всероссийском турнире. Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства владения клинком и завоевали серебряные медали первенства.

Всего в турнире приняли участие спортсмены из 19 сборных страны.

Саблисты Даниил Кацелло, Иаков Селезнев, Марк Трофимов и Ян Кутузов в составе команды «Московская область-2» уступили лишь фехтовальщикам из Санкт-Петербурга.

«Хочу от всей души поздравить наших талантливых фехтовальщиков и их тренеров! Это большая победа, подтверждающая высокий уровень подготовки спортсменов в Химках. В нашем округе создана современная инфраструктура, которая позволяет детям и молодежи заниматься спортом и готовится к серьезным соревнованиям», — поделился заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Состязания провели в память о двукратном олимпийском чемпионе Эдуарде Винокурове.