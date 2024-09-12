Спортсмены из Химок стали призерами соревнований по конной выездке

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок приняли участие в соревнованиях по конной выездке «Осенний кубок в Кузьминках». Химчане выиграли золотую, две серебряных и бронзовую медали.

Мария Тихомирова стала первой в детском зачете среди мальчиков и девочек возрастной категории 10-14 лет. Серебряную медаль получила Варвара Афонина, а бронзу выиграла Варвара Яковлева. Ксения Семкова также принесла Химкам серебро за прохождение другого маршрута.

«Поздравляю наших юных спортсменов! Они не только показали отличный результат, опередив своих соперников, но и проявили настоящий спортивный характер и невероятную волю к победе», — отметила муниципальный депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Победителей и призеров в каждом зачете наградили кубками, медалями и дипломами. Всего Химки на соревнованиях представляли шесть спортсменов.

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