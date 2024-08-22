Спортсмены из Химок стали призерами областного турнира по конной выездке

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ученики школы «Пони-спорт» представили Химки на турнире по конной выездке «Снова в школу». Наездники выиграли девять золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Первое место в старшей возрастной группе заняла Нелли Голубкова, а в детской программе — Софья Колпакова. Вторые места в нескольких категориях разделили Вера Чуватова, Нелли Голубкова и Альбина Фоменкова. Бронзу заслужили Елизавета Михеева, Вероника Воробьева, Ксения Семкова и Дарья Потапова.

«Поздравляем наших юных спортсменов! Они не только показали отличный результат, опередив своих соперников, но и проявили настоящий спортивный характер и невероятную волю к победе», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Напомним, что ранее ученики спортивной школы «Пони-спорт» стали трижды золотыми призерами на 19-м этапе турнира Mini masters.

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