Спортсмены из Химок стали призерами областного турнира по автокроссу

Воспитанники дома юных техников «Интеграл» из Химок стали призерами 10-го этапа первенства Москвы и Московской области по автокроссу. Пилоты выиграли серебряную и бронзовую медали.

Соревнования прошли в рамках Kramar Motorsport. Семен Воронов стал вторым в классе машин Д3-250 среди юношей и девушек возрастной категории 10-15 лет.

Тимур Путенков выиграл бронзу в классе «Багги-600». А Кирилл Барбаков пришел к финишу вторым в классе Д2Ю (Калина). Всего в состязаниях приняли участие десятки гонщиков.

«Поздравляю юных химчан с заслуженными наградами! Ребята, вы — большие молодцы! Желаю достижения новых спортивных высот!» — отметила муниципальный депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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