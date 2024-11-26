Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата Подмосковья по капоэйре

Капоэйристы из городского округа Химки представили округ на чемпионате и первенстве Подмосковья. Воспитанники группы Escalada Capoeira выиграли две серебряные и две бронзовые медали.

Серебро в возрастной группе 13-15 лет взяли Мария Щекотилина и Тимофей Крылов. Среди участников 16-17 лет третью ступень пьедестала занял Илья Лобанов. Взрослый зачет с бронзой завершил Вячеслав Росс, он также выступил в качестве бокового судьи.

Участие в чемпионате приняли около 70 человек из шести спортивных клубов Подмосковья. Состязания прошли в четырех возрастных категориях: 10-12, 13-15, 16-17 лет и взрослые.

Напомним, что ранее спортсмены из Химок стали призерами XVI Всероссийских юношеских игр по капоэйре. Ребята заслужили медали всех трех категорий.

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