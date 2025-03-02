Спортсмены из Химок стали победителями открытого турнира по айкидо в Москве

В Москве провели открытый турнир по айкидо «Кубок Дракона». Спортсмены из Химок стали победителями и призерами в нескольких дисциплинах.

За победу боролись спортсмены из Москвы, Подмосковья, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областей. Воспитанники спортивной школы имени Горелова в Химках выступили успешно.

Александр Собесский победил в дисциплине «танто рандори тай сабаки» среди борцов семи-девяти лет. Лучшим стал и Богдан Корпусов.

В парной дисциплине «опен ката» Григорий Антипов и Степан Васильченко завоевали третье место. Бронзу также присудили Владимиру Канакову в дисциплине «танто рандори лайт», а Григорий Павлов получил звание кандидата в мастера спорта по айкидо.

Отметим, ранее воспитанники спортивной школы имени Горелова завоевали пять медалей в трех возрастных категориях на первенстве Московской области по айкидо.