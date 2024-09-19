Спортсмены из Химок стали победителями Юношеской футбольной лиги

Воспитанники спортивной школы «Химки» 2009, 2008 и 2007 годов рождения приняли участие в Юношеской футбольной Лиге. Спортсмены 2009 года рождения стали победителями соревнований за четыре тура до официального финала.

Младшие участники соревнований выиграли решающие матчи и стали абсолютными лидерами турнира. Футболисты 2007 и 2008 же продолжают бороться за первенство, спортсмены провели уже 26 матчей. Ранее два года подряд от первого места их отделял всего шаг.

Спортсмены из Химок боролись за победу с «Академией футбола имени Ю. П. Семина» из города Орел. Футболисты 2009 года рождения закончили матч со счетом 2:0. Команда 2008 года выиграла оппонентов с результатом 6:1, впереди у нее состязания за серебро. Участники 2007 года рождения вышли в следующий тур после пяти забитых голов.

Спортсменов 2007 и 2008 года рождения ждут еще четыре тура. Соревноваться за первенство они будут в Калуге, Тамбове и Химках.

Напомним, следующий домашний матч пройдет 28 сентября на стадионе «Новые Химки». Местная команда сыграет с футболистами из города Иваново. Решающее состязание состоится 12 октября, «Химки» сразятся за первенство с «Витязем» из Подольска. Церемония закрытия сезона Юношеской футбольной Лиги состоится в тот же день в 10:00. Расписание матчей можно узнать на сайте.

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