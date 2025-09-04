Спортсмены из Химок почтили память павших сотрудников Росгвардии

Мероприятие объединило юных спортсменов, их наставников и почетных гостей для чествования воинской славы. В рамках события его участники возложили цветы к монументу Героям-защитникам Отечества.

С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Николай Томашов.

«Невероятно важно, чтобы юные спортсмены, которые учатся побеждать и быть сильными, знали историю нашей воинской доблести. Российская гвардия всегда была элитой, символом чести и верности Отечеству. Такие мероприятия формируют прочный внутренний стержень, учат уважению к нашему прошлому и помогают растить не просто чемпионов, а настоящих патриотов», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Участникам встречи рассказали об истории гвардии, основанной Петром I, и о высшем отличии для воинских частей — звании «гвардейский». После лекционной части состоялась церемония возложения цветов к памятнику, где почтили память павших минутой молчания.

«Сегодня, чествуя многовековую историю гвардии, мы обязаны помнить о героях нашего времени. Мы склоняем головы в память о тех, кто пал в ходе специальной военной операции, защищая наше будущее. Помнить об их подвиге, в память обо всех, кто защищал и защищает нашу Родину, — наш священный долг», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Событие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», как отметила муниципальный депутат Инна Монастырская. Целью этой инициативы является сплочение поколений вокруг ценностей любви к Родине, уважения к ее истории и культурному наследию.