Спортсмены из Химок победили на соревнованиях по конному троеборью

Спортсмены из школы «Пони-спорт» городского округа Химки забрали медали всех категорий на соревнованиях по конному троеборью. Турнир состоялся в подмосковном комплексе «Созвездие».

Спортсмены из Химок заняли семь призовых мест. Лучший результат в зачете среди детей показали Ксения Семкова и Мария Пархаева. Серебро завоевали Нелли Голубкова, Варвара Яковлева и Мария Иванова, бронзовые медали у Дарьи Киселевой и Вероники Пиняевой.

«Химкинские спортсмены не перестают удивлять нас своими результатами! Ребята регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях. Это свидетельствует о том, что они проделали большой путь — упорно готовились к состязаниям и регулярно тренировались под руководством грамотных наставников. Поздравляю химчан с заслуженными наградами и желаю дальнейших успехов в спортивной деятельности», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Ранее спортсмены химкинской школы «Пони-спорт» отличились в троеборье «Звезды Евразии»: Герман Сердечнов стал победителем турнира в группе участников старше 16 лет, а Алиса Алексеева стала бронзовым призером в возрастной категории 12 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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