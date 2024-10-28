Спортсмены из Химок победили на областных соревнованиях по карате

Каратисты из Химок стали лучшими на Кубке и Первенстве Московской области. Они заняли первые места и прошли на отбор во всероссийские соревнования.

Химки на состязаниях представили воспитанники клуба «Чемпион». Они завоевали три золотых и пять бронзовых медалей.

Матвей Григорьев стал лучшим в группе мальчиков 10-11 лет. Игорь Арутюнян победил в юношеской категории 16-17 лет.

Серебро первенства завоевали Менуа Балдрян, Алина Лифенко и Варвара Кочкинова, а бронзу — Ксения Фазлы, Елизавета Семенова, Ренат Филиппов, Эрик Цатурян и Игорь Салима.

«Упорные тренировки и профессионализм тренерского состава позволяют нашим ребятам завоевывать медали на соревнованиях самого высокого уровня. Искренне поздравляю химчан с заслуженными призовыми местами!» — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что всего в соревнованиях состязались свыше 300 спортсменов Подмосковья. Лучшие попадут в сборную региона и выступят на Первенстве России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».