Спортсмены из Дзержинского стали призерами региональных соревнований по плаванию

Воспитанники спортивной школы «Орбита» в Дзержинском городского округа Люберцы завоевали пять медалей на региональных соревнованиях по плаванию «Область». Турнир прошел в Черноголовке.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Москвы и Московской области.

«Город Дзержинский представляли воспитанники тренера Романа Аносова спортивной школы „Орбита“. Из восьми спортсменов четверо завоевали медали. Две награды выиграл Дмитрий Глубоковский: золото — на дистанции 50 метров и бронзу — на стометровке вольным стилем. Также на дистанции 100 метров вольным стилем серебро завоевал Елисей Шматов», — сообщили в спортивной школе «Орбита».

Помимо этого, Илья Широков получил золотую медаль на стометровке баттерфляем, а Антон Кирпичников — серебро на дистанции 200 метров в комплексном плавании.

В администрации округа отметили, что воспитанники спортивной школы «Орбита» регулярно становятся призерами и победителями соревнований различного уровня.