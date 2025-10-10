Спортсмены из Балашихи стали призерами Кубка мира по кикбоксингу

Воспитанники спортивной школы «Орион» из Балашихи приняли участие в девятом World Cup Diamond — престижном Кубке мира по кикбоксингу, который прошел в рамках вторых Всемирных игр национальных видов единоборств. Турнир собрал более тысячи молодых спортсменов из 20 стран, став одной из главных площадок для юниоров, желающих заявить о себе на международной арене.

Балашиху на соревнованиях представляли талантливые кикбоксеры, показавшие высокое мастерство и спортивный дух. В итоге трое ребят из «Ориона» вошли в число призеров. Таисия Настечик стала чемпионкой, завоевав золотую медаль, Евгений Феоктистов получил серебряную награду, а Максим Никонов поднялся на третью ступень пьедестала.

Успех балашихинских спортсменов на таком значимом международном турнире подтверждает высокий уровень подготовки юных кикбоксеров и вдохновляет молодых спортсменов продолжать совершенствоваться и добиваться новых побед.