Спортсмены из Химок выиграли 8 медалей на областном турнире по фехтованию

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва и Центра фехтования Ильгара Мамедова выступили представили Химки на Кубке Подмосковья и получили восемь медалей. Участниками состязаний стали более 50 ребят из разных городов Московской области.

Торжественное открытие прошло при участии заслуженного тренера России Сергея Семина.

Победу на областных соревнованиях одержали саблисты Арсений Лазарев и Анна Соколова, подготовленные тренером спортивной школы олимпийского резерва Максимом Ботезату. Серебряные награды достались Яне Кутузовой и Алине Гордиенко. Бронзовые медали взяли Иван Власов, Савелий Лазарев, Таисия Васильева и Евгения Игошина.

«Фехтование — один из видов спорта, где Химкинские спортсмены традиционно показывают высокий уровень. Ребята вновь подтвердили, что система подготовки в округе работает эффективно. Это результат тренеров, школ и, конечно, самих спортсменов, которые вкладывают в дело максимум дисциплины и характера», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Спортшкола олимпийского резерва в Химках является одной из немногих в России, где готовят специалистов по всем олимпийским видам фехтования: шпага, сабля и рапира. Спортсмены школы входят в сборные команды Подмосковья и России. Традиционно в ней выращивают победителей и призеров российских чемпионатов, международных турниров и Олимпийских соревнований.