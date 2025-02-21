Спортсменки из Звенигорода выиграли 14 медалей на областном турнире по чир спорту

В Подмосковье прошли масштабные соревнования по чир спорту, которые объединили более 4500 спортсменов и 186 тренеров из 34 муниципалитетов Московской области. Среди участников были и команды из Одинцовского округа, звенигородские спортсменки привезли домой 14 наград.

Клуб «Шторм» из Звенигорода представил своих спортсменов в трех дисциплинах: «Чирлидинг», «Джаз» и «Хип-хоп». Главный тренер клуба Дарья Коробочкина, которая руководит группой наставников в направлении перфоманс, завоевала первое место в номинации «Джаз», выступив в паре с Ольгой Антоновой. Дарья поделилась, что танцами занимается с детства, а после школы поступила в хореографический колледж в Москве. Именно там она впервые познакомилась с клубом «Шторм», который открыли на базе колледжа. Позже появилась новая команда «Медвед», где Дарья начала развиваться в направлении перфоманс, сочетающем элементы фристайла, джаза, хип-хопа и акробатики.

Еще одной победительницей чемпионата стала ведущий тренер клуба по хип-хопу Виктория Шелмакова. Ее выступление жюри высоко оценило.

Руководитель клуба «Шторм» Виолетта Стадлер рассказала, что в командном зачете их участники заняли третье место, что стало отличным результатом для коллектива. Теперь спортсмены готовятся к новому этапу — Чемпионату России, который пройдет в начале мая в Москве.

Чир спорт в Подмосковье продолжает активно развиваться, привлекая все больше талантливых спортсменов. Участие в таких соревнованиях не только укрепляет командный дух, но и способствует популяризации этого динамичного и зрелищного вида спорта.