Спортсменки из Зарайска вышли в финал областного первенства по баскетболу

Женская баскетбольная команда «Спарта-ЗПК», представляющая Зарайский педагогический колледж, выступила на спартакиаде юго-восточного зонального округа среди студенческих команд и средних профессиональных образовательных учреждений. Студентки прошли отборочный этап, одержав две победы и завоевав право на участие в финале первенства Московской области.

В борьбе за путевку в следующий этап соревновались три команды: «Спарта-ЗПК», «Колледж Московия» из Домодедова и «Воскресенский колледж».

Спортсменки из Зарайска в первом матче одержали победу над соперницами из «Колледжа Московия» со счетом 15:6. Во второй встрече баскетболистки победили «Воскресенский колледж» со счетом 31:2.

Теперь зарайским спортсменкам предстоит сразиться за звание лучших баскетболисток региона. Решающие игры финального этапа запланированы на конец марта.