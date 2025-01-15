Спортсменки из Серпухова победили на чемпионате мира по единоборствам

Престижные соревнования по универсальному и абсолютно реальному бою проходили в Узбекистане. Высокие результаты на турнире показали воспитанницы спортивной школы «Зубренок».
Чемпионат собрал лучших спортсменов из 25 стран мира. Сборная России оказалась вне конкуренции в общекомандном зачете. Значительный вклад в ее победу внесли серпуховские спортсменки — сестры Варвара и Мария Арбузовы.
В дисциплине «универсальный бой» Варвара Арбузова завоевала золотую медаль, а Мария — серебряную. Высшие награды сестры также выиграли в дисциплине «абсолютно реальный бой».
Торжественное вручение почетных грамот и подарков чемпионкам состоялось в спортивном комплексе «Красные Крылья». За высокие результаты и большой вклад в развитие спорта также наградили тренера Арбузовых Олега Одинцова.
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