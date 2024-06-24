Спортсменки из Подмосковья выиграли медали чемпионата по пляжному самбо

Подмосковные спортсменки выиграли золотую и серебряную медали чемпионата России по пляжному самбо. Турнир прошел с 21 по 22 июня в Верхней Пышме Свердловской области.

Как пояснили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, Эльмира Кахраманова из Мытищ стала чемпионкой страны в весовой категории до 59 килограммов. Она победила спортсменку из Свердловской области Екатерину Цыберт, и теперь представит Россию на чемпионате мира по пляжному самбо в Марокко.

Карина Черевань из Можайска выиграла серебро в весовой категории до 72 килограммов, уступив в решающем бое Екатерине Оноприенко из Свердловской области.

По итогам соревнований в общекомандном зачете женская сборная Московской области заняла второе место.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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