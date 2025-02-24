Спортсменки из Наро-Фоминска победили в турнире по художественной гимнастике

В Одинцове состоялся областной турнир по художественной гимнастике, который организовала Ассоциация спортивных клубов Московской области. Соревнования проходили с 13 по 16 февраля. Гимнастки из Наро-Фоминска показали высокие результаты.
Турнир «Зимний триумф» собрал спортсменок со всего региона, показавших высокий уровень мастерства и спортивной подготовки. В соревнованиях приняла участие команда гимнасток центральной спортивной школы № 1 города Наро-Фоминск.
В составе групповой программы команда спортсменок завоевала первое место. В индивидуальных упражнениях гимнастки показали следующие результаты: Нане Тонаканян стала серебряным призером в упражнении с лентой, Виктория Филимонкова также завоевала серебряную медаль в упражнении с булавами и обручем, Милена Дробышева, Ксения Волчкова и Валерия Филимонова стали бронзовыми призерами в своих категориях.
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