Спортсменки из Наро-Фоминска победили в турнире по художественной гимнастике

В Одинцове состоялся областной турнир по художественной гимнастике, который организовала Ассоциация спортивных клубов Московской области. Соревнования проходили с 13 по 16 февраля. Гимнастки из Наро-Фоминска показали высокие результаты.

Турнир «Зимний триумф» собрал спортсменок со всего региона, показавших высокий уровень мастерства и спортивной подготовки. В соревнованиях приняла участие команда гимнасток центральной спортивной школы № 1 города Наро-Фоминск.

В составе групповой программы команда спортсменок завоевала первое место. В индивидуальных упражнениях гимнастки показали следующие результаты: Нане Тонаканян стала серебряным призером в упражнении с лентой, Виктория Филимонкова также завоевала серебряную медаль в упражнении с булавами и обручем, Милена Дробышева, Ксения Волчкова и Валерия Филимонова стали бронзовыми призерами в своих категориях.