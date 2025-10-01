Спортсменки из Лобни стали призерами областных соревнований по плаванию

Третий этап открытого межмуниципального турнира по плаванию на короткой воде «Кубок Олимпа» прошел в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Отличные результаты показали на соревнованиях спортсменки из Лобни.

Воспитанницы Центра физической культуры и спорта завоевали три золотые медали. Альбина Петрова быстрее всех проплыла дистанцию 100 метров вольным стилем в возрастной группе 2011 года рождения. Мария Луговская стала победительницей на дистанциях 100 метров на спине и 100 метров комплексным плаванием в возрастной группе 2011 года рождения.

Коллектив Центра физической культуры и спорта Лобни поздравил спортсменок и их тренера Ольгу Хило с таким высоким результатом и успешным началом соревновательного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.