Спортсменки из Королева выиграли 5 золотых медалей на турнире по карате

Всероссийские соревнования по киокусинкай карате «Самарский кайман 2025» завершились 16 ноября. Турнир собрал более 800 спортсменов из 25 регионов России.

В составе сборной Московской области выступали восемь воспитанниц спортивного клуба «Монолит» школы олимпийского резерва «Металлист» из Королева. Девушки продемонстрировали в поединках отличные навыки и волю к победе, хотя не всем удалось подняться на пьедестал.

Пять королевских спортсменок завоевали золотые награды: Рузалина и Русалина Халибековы, Станислава Косова, Анастасия Москаленко и Анастасия Трошина, которая также выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта». Ульяна Москаленко стала серебряным призером. Тренируют каратисток опытные наставники Максим Горланов, Александр Щежин и Александр Деревянко.

В общем командном зачете сборная Московской области заняла высокое второе место.