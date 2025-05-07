Спортсменка из Зарайска выиграла турнир по дзюдо

В спортивном комплексе «Восток» в Орехово-Зуеве прошел масштабный турнир по дзюдо, собравший юных спортсменов 2013–2016 годов рождения со всей Российской Федерации. Соревнования, организованные на призы Федерации дзюдо и самбо Орехово-Зуевского городского округа, стали данью памяти тренеру Геннадию Сидорину.

Турнир привлек внимание более 500 дзюдоистов в возрасте от девяти до 13 лет, представлявших различные регионы и города России. По словам судей, молодые спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, дисциплину, силу духа и стремление к победе, соревнуясь за право подняться на пьедестал почета.

Особое внимание привлекло выступление Миланы Кузьминой, дзюдоистки из Зарайска. Представляя Дворец спорта «Зарайск», Милана завоевала первое место в своей возрастной и весовой категории.