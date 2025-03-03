Спортсменка из Серпухова стала призером чемпионата России по тайскому боксу

Чемпионат и первенство России по тайскому боксу проходили в Екатеринбурге. На соревнованиях выступили и воспитанники спортивной школы «Зубренок» из Серпухова.

Турнир собрал около 500 спортсменов из 45 регионов страны. Участница из Серпухова Яна Еремина провела два сильных и достойных боя, но в полуфинале уступила сопернице из Нижнего Новгорода и завоевала бронзовую награду. Тимур Чистик получил травму и, к сожалению, досрочно выбыл из турнира.

Серпуховские спортсмены тренируются под руководством Дильшода Мирзаева, президента Федерации тайского бокса городского округа. Он является чемпионом мира по тайскому боксу, обладателем Интерконтинентального пояса, мастером спорта международного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.